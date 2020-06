Volvieron “repuestitos”: los futbolistas que regresaron a los entrenamientos con varios kilos de más

Digamos que el regreso a las canchas no fue lo más oportuno para algunos de los futbolistas de las ligas europeas, algunos de ellos han sido captados por las cámaras de los fotógrafos con varios kilos de más, al menos eso es lo que aparentan.

El primero en la lista es el argentino Gonzalo Higuaín, quien comparado con Cristiano Ronaldo sí se ve bastante “repuesto”

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) June 4, 2020

Otro caso es el del jugador holandés Kevin De Bruyne a quien algunos de los comentaristas ingleses ya lo llaman “Kevin De Brownie”.

Fat De Bruyne walks into any team in the world

Cause he clearly can't run pic.twitter.com/oJYfJU9pNm

— Flappyhandski (@Faaabianskiii) May 29, 2020