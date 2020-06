Alan Pulido se graba conduciendo lujoso Ferrari a más de 120 millas por hora y recibe fuertes insultos

El jugador del Sporting de Kansas City, Alan Pulido, no para de generar polémica y volvió a ser el centro de las críticas al presumir su lujoso Ferrari mientras se dirigía a entrenar con su equipo.

El exdelantero de las Chivas se grabó con un teléfono celular conduciendo el costoso auto a más de 120 millas por hora, video que colgó en sus historias de Instagram.

Como era de esperarse, Pulido recibió un sinfín de críticas en las redes sociales ya que los usuarios coincidieron en que fue una irresponsabilidad tomar el celular mientras se maneja, aun más a esa velocidad, además de que sus extravagancias les parecen de mal gusto. Incluso algunos aficionados de Kansas City pidieron que se tomen cartas en el asunto.

This is one of your players @alanpulido irresponsibly driving and texting at 200 km/h endangering everyone on the highway, do something with him!@kcpolice https://t.co/jBNAfWvFqL

— Felipão (@felipao83) June 5, 2020