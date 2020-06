Musk ataca a Bezos por Twitter y dice “es hora de dividir Amazon”

Después de enviar al espacio con éxito 2 astronautas de la NASA al espacio a bordo del cohete SpaceX Falcon 9, Elon Musk se fue en contra del fundador de Amazon, Jeff Bezos, diciendo que es hora de romper al gigante del comercio electrónico y poner fin a su monopolio.

Musk escribió en su cuenta de Twitter después que el exreportero del New York Times, Alex Berenson, publicó una captura de pantalla diciendo que su libro titulado “Verdades no reportadas sobre la COVID-19” fuera censurado por la plataforma de comercio electrónico.

Musk escribió: “Esto es una locura @JeffBezos”, al etiquetar al CEO de Amazon. “Es hora de dividir a Amazon. ¡Los monopolios están equivocados!.

Sin embargo, el libro fue puesto a disponibilidad de los clientes de la plataforma electrónica poco tiempo después del tweet de Musk.

“¡ESTÁ DE REGRESO! De nuevo, gracias a @elonmusk y a todos los que ayudaron”, escribió Berenson el viernes. Por su parte Amazon dijo que el libro fue eliminado de la plataforma por algún error y fue puesto en línea.

Musk no es el único queda señalado de monopolio a la plataforma de comercio electrónico ya que hace un año el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación antimonopolio a las grandes empresas tecnológicas.

No es la primera vez que Musk se burla de los planes de Bezos, el año pasado criticó la idea del dueño de Amazon para alcanzar la luna, alegando que no tendría sentido.

Bezos ha compartido su visión de que los seres humanos puedan vivir en estaciones espaciales en órbitas llamadas “colonias O’Neill”, en honor al físico Gerard O’Neill, quien fuera el primero en hacer la propuesta.

“No tiene sentido hacer una colonia, habría que transportar grandes cantidades de masa. Sería como tratar de construir los Estados Unidos en medio del Océano Atlántico”, escribió en aquella ocasión el CEO de Tesla.

El año pasado Bezos reveló los planes de su planeador lunar llamado “Luna Azul”, después de 3 años de desarrollo que sería acompañado junto con un vehículo más pequeño.

Bezos dijo que “debemos regresar a la luna, esta vez para quedarnos. Estamos listos para apoyar a la NASA y llegar en el 2024 con el #bluemoon”.

Today, our founder shared our vision to go to space to benefit Earth. We must return to the Moon—this time to stay. We’re ready to support @NASA in getting there by 2024 with #bluemoon. pic.twitter.com/UqQyMa9Zcn

— Blue Origin (@blueorigin) May 9, 2019