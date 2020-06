OPINIÓN: El “arrepentimiento” de la NFL

En medio de las voces que en muy pocos días han logrado tomar el control de la narrativa social por la muerte de George Floyd víctima del abuso policial, ha sorprendido la aparición de la NFL a través de su comisionado Roger Goodell incorporándose al diálogo en la esfera deportiva en algo así como un mensaje de arrepentimiento por hacer oídos sordos a las constantes manifestaciones que desde hace años se han dado en la Liga, y que lejos de entenderlas, fueron apagadas.

“Condenamos el racismo y la sistemática opresión de la gente negra, admitimos que nos equivocamos en no escuchar las voces antes”, confesó el viernes Goodell, quien además reconoció que sin jugadores negros, no habría NFL. “Buscaré a los jugadores que han alzado sus voces para saber cómo podemos mejorar y salir adelante como una familia más unida”.

Sin embargo, al menos que con el paso del tiempo los hechos nos indiquen lo contrario, el nuevo discurso de la NFL pareciera ir cargado más de un cálculo político que de una convicción de cambio.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020