En video: Agentes de ICE someten a un estadounidense en protesta por brutalidad policíaca

Un video difundido en las redes sociales muestra cuando supuestos agentes de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante una de las protestas en contra de la brutalidad policíaca y el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd.

El incidente se registró el pasado miércoles en la ciudad de Nueva York, indica la publicación del video en Twitter que hizo la organización The Immigrant Defense Project (IDP).

En la grabación, y en una foto también publicada por IDP, se observa a un hombre con chaleco antibalas negro que tiene inscrita la palabra “POLICE” junto con las siglas “HSI” de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE.

De acuerdo con IDP, cinco hombres armados bajaron de una camioneta para arrestar de forma violenta al manifestante, quien resultó ser un ciudadano estadounidense originario de Puerto Rico.

El manifestante fue derribado y sometido mientras tres de los señalados como agentes de ICE le apuntaban con sus armas.

Lo acusaban de tener una pistola, pero no le encontraron arma alguna, sólo una credencial que lo identificaba como un veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos.

Intentaron revisar su teléfono celular, pero no les proporcionó la clave y gracias a que no usa el registro de huella digital para desbloqueo, no pudieron.

Después de 10 minutos que lo retuvieron en busca de algo que justificara la violenta intervención, el hombre fue liberado, sin embargo tuvo que ser trasladado a un hospital, ya que durante la detención sufrió una lesión en la cabeza, agregó IDP.

