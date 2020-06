Miami tiene su George Floyd: piden explicaciones a la policía tras disparar mortalmente a un hombre negro

Una familia está exigiendo respuestas tras un tiroteo policial que provocó la muerte de un hombre el pasado mes de marzo.

“Estoy roto, confundido, quiero respuestas”, decía Alexis Ross. La mujer estaba en un improvisado altar donde su prometido de 27 años, Barry Gedeus, fue asesinado a tiros por un oficial de policía de Fort Lauderdale.

“Podrías haberlo arrestado, mazarlo, azotarlo, pero le disparaste”, recriminaba Ross.

Gedeus estaba en su bicicleta en la cuadra 2300 con la Sixth Place de Fort Lauderdale. Su familia afirma que se dirigía a su casa mientras la policía en el área buscaba a un presunto sospechoso de agresión sexual.

La policía buscaba a un hombre negro con rastas: Gedeus aparentemente se ajustaba a la descripción. La familia ha contratado a un abogado.

“Fue golpeado por un crucero de la policía. Después de ser golpeado, el oficial se acercó e intentó agarrar al Sr. Gedeus quien, temiendo por su vida, esencialmente, se dirige por el camino y recibe un disparo, y lo que sabemos es que estaba completamente desarmado”, decía el abogado de la familia, Lee Friedland.

El letrado señaló que Gedeus recibió diez disparos.

His name was Barry Gedeus. He was 27 years old. He was running away and you shot him 3 times in the back. You murdered him pic.twitter.com/IkpGRyKBrJ

