Oferta de locura: el Wolverhampton rematará a Raúl Jiménez para generar ingresos

La crisis financiera provocada por la pandemia del coronavirus causó estragos en diferentes clubes alrededor del mundo y el Wolverhampton no fue la excepción, ya que según reportes de un diario italiano, el club está considerando rematar a Raúl Jiménez para garantizar su venta y ganar algunos dólares para sanear su economía.

El diario Tutto Sport publicó que los Wolves estarían dispuestos a malbaratar al Lobo Mexicano en $22.8 millones de dólares, cuando hace unos meses su valor era de más de $50 millones de dólares, ya que se encontraba posicionado entre los 20 mejores delanteros de Europa. Hoy en día, según el sitio especializado Transfermarkt, el valor “real” aproximado del futbolista es de $44 millones, así que su club lo estaría vendiendo a mitad de precio.

Man Utd transfer target Raul Jimenez 'available for just £18m' but Juventus also keen on Wolves striker https://t.co/xpnKAjOq5C

— Sun Sport (@SunSport) June 4, 2020