Rigoberto Sánchez: el mexicoamericano que soñaba con jugar en Chivas y terminó en los Colts de la NFL

El pateador es aficionado del Rebaño desde que era niño

El pateador mexicoamericano, Rigoberto Sánchez, hoy forma parte de los Indianapolis Colts de la NFL, pero su sueño de niño era ser futbolista y jugar con las Chivas de Guadalajara, el equipo de sus amores.

El nacido en California siempre se ha mostrado orgulloso de sus raíces, su padre es de Michoacán y su madre de Guanajuato, y por tradición familiar es chivahermano, por lo que en entrevista con Chivas TV recordó que desde temprana edad tenía el objetivo de vestir la playera rojiblanca.

“Yo todo el tiempo tenía grabado en la mente que algún día iba a jugar con las Chivas y que después me iría a jugar a Europa… Desde que estaba chico el amor a las Chivas es lo más grande que yo tengo. Todo el tiempo, desde chico tenía mi primer camisa de las Chivas y desde ese momento nunca dejé de mirar a las Chivas”, declaró el jugador.

✅ ChivaHermano 🐐

✅ Jugador de @nflmx 🏈

✅ Orgullosamente Mexicano 🇲🇽 Conoce más de @Rigojio88 en El Podcast de Chivas esta noche 😎 https://t.co/uo4tQp2pRj pic.twitter.com/TOuemBzfq3 — CHIVASTV (@chivastvmx) June 4, 2020

Rigoberto relató que jugaba fútbol desde chico y dudaba en meterse de lleno al americano porque su sueño estaba en el balompié.

“Sí había momentos antes de que empezara a jugar futbol americano que dije: ‘no voy a dejar que el futbol americano sobrepasen los sueños que tenía desde niño’; había muchas oportunidades en las que dije: ‘yo no voy a jugar futbol americano y voy a dedicarme al puro futbol soccer'”, apuntó.

Todos hemos visto los patadones de Rigoberto con los @Colts, pero tener el tino para meter el balón en una canasta… ESO ES OTRO NIVEL 👏🏻🤯🔝 ¿Ya vieron a este chivahermano? @Chivas 🎥 @Rigojio88🏈🇲🇽#NFLMX pic.twitter.com/TP0XCD5k6M — NFL México (@nflmx) April 9, 2020

Sin embargo, llegó el momento de elegir y Sánchez tomó una decisión de la que no se arrepiente, aunque aun le llama la atención el fútbol.

“Tuve un buen año y entonces tuve que tomar una gran decisión. No podía arriesgarme a lesionarme jugando futbol. Fue entonces que dejé de tocar un balón, hasta la fecha no puedo tocar un balón, porque me emociono, quiero salir a la cancha y hacer dominadas“, explicó el elemento de los Colts.

🤩 Cumpliendo un sueño y poniendo en alto el nombre de 🇲🇽. Conoce la historia de @Rigojio88, Pateador de los Colts en la @nflmx, en el nuevo episodio de El Podcast de Chivas junto a @tonorodriguez1 👉 https://t.co/Dc2tBpV7nR pic.twitter.com/K3yhOfBXSL — CHIVASTV (@chivastvmx) June 5, 2020

Rigoberto Sánchez apuntó que sus ídolos son Ramón Morales, Omar Bravo, Oswaldo Sánchez y Alberto Medina, y que es un orgullo para él representar a México en la NFL.

“Lo más bonito de representar a los mexicanos es que mis padres, mi esposa y muchos de mis amigos son mexicanos. Yo pienso que lo más importante es abrir las puertas porque a veces los sueños se ven imposibles”, aseguró el Sánchez.