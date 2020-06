26 años después, Thalía revive a su personaje “Marimar”

La intérprete recordó una de las icónicas escenas de la telenovela Marimar en la que apareció hablando como su personaje

Thalía compartió a través de sus redes sociales un emotivo video en el que se le ve interpretando nuevamente a su inolvidable personaje “Marimar”, telenovela del mismo nombre que fue lanzada en el año 1994 por Televisa.

La cantante mexicana sigue llamando la atención en su cuenta de TikTok, desde donde recientemente compartió un video en el que aparece vestida con una playera negra y su larga cabellera, tal como lucía la costeñita más querida de la televisión hace 26 años. En el dialogó que recordó la intérprete, se puede escuchar hablando con el mismo acento que la hizo famosa en la telenovela mientras recuerda una de las icónicas escenas en las que tenía que sacar con los dientes una lujosa cadena de oro que se encontraba dentro del fango.

“¿Será que se me quedó la costeñita adentro? Habrá que preguntarle a Pulgoso porque Macha ya se fue. Lo que si es que me encontré la cadenita en el fango, no le digan a Angélica“, es el dialogo que se escucha en el video que hasta el momento cuenta con más de 105 mil corazones rojos dentro de su perfil oficial de TikTok y que ha sido retomado en Instagram por algunos fans.

Sin lugar a duda, la esposa de Tommy Mottola sigue demostrado que los años no pasan por ella por lo que es capaz de seguir recordando sus exitosos que tampoco pasan de moda.