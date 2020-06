6 alimentos de verano para aumentar la hidratación

El verano anuncia su llegada, conoce los alimentos con mayor poder hidratante. Integrarlos en la dieta te ayudará a consumir más agua, lo mejor de todo es que son un tesoro nutricional y medicinal

Mantener los óptimos niveles de hidratación no sólo es uno de los mejores consejos de belleza y que se relaciona con una piel radiante, es un hábito importante de salud. Teniendo en cuenta el agua representa cerca del 60% del peso corporal humano, resulta más fácil entender su importancia en una larga lista de funciones vitales y el buen funcionamiento corporal. La falta de agua en el cuerpo se presenta en forma de deshidratación y aunque sea en niveles leves se asocia con algunos síntomas como el dolor de cabeza, cansancio, problemas de concentración y en el rendimiento físico y cognitivo.

Con la llegada del verano se presenta un clima mucho más cálido y se vuelve mucho más relevante prestar atención en los niveles de hidratación, el organismo es sabio y prácticamente de manera natural nos pide alimentos frescos que ayuden a rehidratar y que además se destaquen por su alto contenido en nutrientes. El cambio en la temperatura nos invita a alimentarnos diferente, priorizando el consumo de comidas ligeras y con pocas grasas, es por ello que dentro de la lista de ingredientes clave se encuentran ricas variantes de frutas y verduras, que se destacan por su alto contenido en agua, vitaminas, minerales, antioxidantes y aportan muy pocas calorías, siendo perfectos ya que su digestión no eleva la temperatura corporal.

Las frutas y verduras para aumentar la hidratación:

1. Pepino

Una de las grandes cualidades del pepino se debe a su magnífico contenido en agua, al que se le atribuye cerca del 96% de su composición. Es valorado no sólo es su poder hidratante, se trata de un vegetal rico en nutrientes entre los que se destaca su alto contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Se trata de un alimento bajo en calorías al que se le confieren grandes propiedades depurativas, es por ello un ingrediente perfecto para eliminar toxinas y todo lo que el cuerpo no necesita. Su aporte en vitamina C y ácidos fólico lo vuelve un poderoso aliado del sistema inmunológico y su contenido en potasio, beneficia la presión arterial y por lo tanto al sistema cardiovascular. No en vano el pepino es uno de los ingredientes fundamentales en las recetas de verano, es multifacético por lo que integrarlo en la dieta será fácil es un buen complemento para jugos verdes, batidos, aguas, ensaladas y sopas.

2. Coco

El coco se asocia con una larga lista de bondades para el organismo entre las que se destaca por ser una gran fuente de antioxidantes, es un poderoso bactericida, antiparasitario, protege al corazón y al sistema inmune, la mayoría de sus cualidades se deben a su magnífico aporte en vitaminas, minerales y oligoelementos. Las formas más populares de consumirlo son como fruta (es portador de una carnosa pulpa muy nutritiva), en agua y como leche vegetal, las tres aportan grandes beneficios para rehidratar al organismo. El agua de coco en su versión natural es considerada una bebida isotónica natural es decir que goza de una gran capacidad de rehidratación, en el caso de la leche se destaca por contener entre el 15-22% en grasas saludables, esto se debe a que en su mayoría están compuestas por ácido láurico considerado un ácido graso altamente benéfico para el sistema cardiovascular.

3. Toronja

La familia de los cítricos se destaca por sus grandiosos beneficios hidratantes y antioxidantes, sin embargo en cuanto a hidratación se refiere las toronjas se llevan la corona. Son una fruta refrescante, perfumada y muy jugosa a la que se le atribuye un grandioso contenido en vitaminas C, B2, B3 y una riqueza mineral en potasio, calcio, hierro, fósforo y magnesio, contienen betacarotenos y carotenoides estos últimos son los responsables de la intensidad en el color rojo de su pulpa. Resultan un maravilloso complemento en una dieta nutritiva e hidratante, ya que más del 90 % de esta fruta es agua. Entre su larga lista de virtudes se destaca por ser una fruta rica en fibra, es un gran complemento para mejorar el funcionamiento digestivo y la salud intestinal y a la vez tiene muy bajo contenido en sodio, es por ello un gran regulador de la presión arterial alta. Integrar una toronja como parte del desayuno es un maravilloso hábito para estar hidratados y puede ayudar a promover la pérdida de peso.

4. Berenjena

La berenjena es un vegetal sumamente popular en la alimentación mediterránea, en los últimos años se ha popularizado su consumo debido a sus beneficios nutricionales y curativos. Se trata de una verdura con un alto contenido en agua ya que cerca del 93% de su composición la contiene y es popular por su riqueza en minerales como el potasio, hierro y calcio. Es ligera y contiene muy pocas calorías, es por ello considerada un alimento con beneficios diuréticos y desintoxicantes, su consumo favorece la eliminación de sustancias indeseables en el organismo y ayuda a bajar de peso. Gracias a su composición mineral se le considera un buen aliado de la hipertensión y el sistema cardiovascular, también su poder antioxidante se relaciona con beneficios para fortalecer al sistema inmunológico.

5. Apio

El apio es otro de los vegetales que no puede faltar cuando queremos aumentar los niveles de hidratación del cuerpo, también es popular por su alto contenido en agua ya que se encuentra en un 95% de su composición. Es portador de un sabor suave, es aromático y crujiente, verdaderamente ligero y bajo en calorías, gracias a todo esto es considerado uno de los más poderosos depurativos naturales y es por ello un gran aliado para combatir la retención de líquidos y eliminar todo lo que el organismo no necesita. Es valorado por sus beneficios para bajar de peso, facilitar la digestión, es un buen remedio contra los cálculos renales, combate el estreñimiento y es perfecto para reducir la presión arterial. Integrarlo en jugos verdes, guisados y ensaladas hará la diferencia.

6. Fresas

¿Quién no ama las fresas? Si lugar a dudas encabezan la lista de frutas favoritas de muchos y es que no solo son deliciosas la realidad es que se trata de un tesoro nutricional, lleno de propiedades terapéuticas. Entre sus principales cualidades se encuentra su bajo aporte en calorías que en gran parte se deben que cerca del 90% de su composición es agua, a la vez contienen un alto aporte en antioxidantes, polifenoles, vitamina C y flavonoides. Es un extraordinario alimento para curas de remineralización y en el tratamiento de déficits nutricionales, también se caracteriza por sus propiedades antiinflamatorias que las vuelven un gran aliado para tratar casos de gota, reumatismo y artritis. Consumir fresas cotidianamente es ideal para bajar de peso y fortalecer al sistema inmune y cardiovascular, lo mejor de todo es su inmensa versatilidad ya que puedes integrarlas en jugos, aguas, batidos, cócteles de fruta, como complemento de cereales y avenas y en ensaladas.