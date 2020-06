Asesinan fuera de su casa a Reche Caldwell, ex receptor de Tom Brady

El ex jugador de los New England Patriots tenía 41 años

La noche de este sábado, Reche Caldwell, ex receptor de los New England Patriots, fue asesinado a balazos fuera de su casa. Así lo dio a conocer su madre a TMZ esta mañana.

La madre de Caldwell contó que su hijo, de 41 años, se preparaba para ir a una cita con su novia y tras salir de casa, decidió volver en búsqueda de una chaqueta. Fue en ese momento cuando dos personas interceptaron al jugador y comenzaron a asaltarlo. Las cosas se salieron de control y los asaltantes le dispararon en la pierna y en el pecho a Caldwell. Las heridas fueron muy severas y desafortunadamente el ex jugador falleció en la ambulancia de camino al hospital.

Los Ángeles Chargers, New England Patriots y Washington Redskins, equipos de la NFL en los que jugó Caldwell, enviaron sus condolencias mediante redes sociales.

We are deeply saddened by the tragic loss of former Charger Reche Caldwell. Our thoughts and prayers go out to Reche’s family, friends and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/vsoj0zeeWP — Los Angeles Chargers (@Chargers) June 7, 2020

We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell. Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD — New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020

We are terribly saddened to hear of the passing of former Redskins WR Reche Caldwell. Our thoughts and prayers go out to the Caldwell family along with all of Reche’s friends and teammates. pic.twitter.com/0uvTObcNRh — Washington Redskins (@Redskins) June 7, 2020

Deborah Caldwell recordó a su hijo como “Una buena persona que todo el tiempo sonreía. Trataba de ayudar a todos los que podía. Era el tipo de persona que se quitaba la camisa y te la daba”.

Descanse en paz, Rache Caldwell.