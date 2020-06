J. K. Rowling, autora de Harry Potter, es acusada de transfóbica por estos tuits sobre la menstruación

La escritora J. K. Rowling causó polémica este sábado al publicar tuits que varios internautas acusaron de ser anti transgénero, reportó Variety.

La controversia comenzó cuando la autora de la saga Harry Potter compartió un artículo del sitio web de salud global Devex, que tenía por cabeza: “Opinión: crear un mundo post-Covid-19 más igualitario para las personas que menstrúan”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿(Será) Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, escribió la celebridad, intentando hacer referencia a la palabra women, mujer en inglés.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020