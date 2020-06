Acusan a Trump de fraude en votación por correo

El presidente Donald Trump enfrenta tres quejas en la Comisión de Elecciones de Florida por escribir direcciones fuera del estado en sus solicitudes de votación.

El republicano originalmente trató de registrarse para votar en Florida, pero afirmaba que su “residencia legal” estaba en otra parte del país, Washington, D.C., reportó The Washington Post.

El periodista Manuel Roig-Franzia informó de una primera queja y este lunes reportó dos adicionales.

“Más actualizaciones desde que corrió nuestra historia: dos quejas electroales fueron presentadas hoy contra el Presidente Trump, sumando un total de tres”, adelantó Roig-Franzia.

MORE developments since our story ran: 2 more elections complaints filed today against Pres. Trump today, bringing the total to three. (One w/ Florida Elections Commission and one w/ the Florida Dept. Of State) 1/ https://t.co/nx9n8z1WRS

— Manuel Roig-Franzia (@RoigFranzia) June 8, 2020