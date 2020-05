Más de 800 expertos presionan al Congreso para permitir el voto en noviembre por correo ante crisis de coronavirus

La votación por correo en noviembre gana adeptos.

Ahora más de 800 expertos en salud pública enviaron una carta al Congreso para proporcionar a los estados $4,000 millones de dólares para que puedan ampliar el acceso al voto por correo y garantizar una votación segura en persona en medio de la emergencia de coronavirus.

Los expertos considera que el derecho al voto no debería estar en riesgo, pero tampoco la salud pública por la pandemia de COVID-19.

“El derecho al voto es un elemento esencial de nuestra democracia y los estadounidenses no deberían tener que elegir entre sus derechos como ciudadanos y su propia salud”, indica la carta firmada por epidemiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, científicos y proveedores de atención médica de todo el país.

La misiva fue dada a conocer hoy junto con una conferencia telefónica con la senadora Amy Klobuchar (D-Minnesota) y su colega Chris Coons (D-Delaware ).

Los expertos en salud pública Gregg Gonsalves, profesor de epidemiología en la Universidad de Yale, y Carl Bergstrom, profesor de biología en la Universidad de Washington, dos de los firmantes destacaron los esfuerzos necesarios para asegurar la democracia en el proceso electoral 2020.

“Muchos de nosotros en salud pública miramos con horror cómo miles de personas en Wisconsin se vieron obligadas a elegir entre ejercer su derecho al voto y quedarse en casa para protegerse de la exposición al nuevo coronavirus”, apunta la carta. “Aquellos que eligieron lo primero estuvieron poniendo en peligro sus propias vidas”.

El Equipo Especial de la Casa Blanca contra la pandemia, incluyendo al Dr. Anthony Fauci, han alertado de una segunda oleada de contagios en el otoño, cuando sea el proceso electoral.

Los expertos que firman la misiva considera primordial atender la petición.

“Si actuamos ahora, todos podemos votar sin temor a adquirir o diseminar COVID-19 mientras ejercemos nuestros derechos democráticos fundamentales en noviembre”, dijo Gonsalves.

Los fondos solicitados permitirían a los distintos estados a reforzar sus sistemas electorales para garantizar el voto, tanto anticipado como por correo y medidas extra para el sufragio en persona.

“Los estadounidenses se enfrentan a interrupciones sin precedentes en su vida diaria y debemos asegurarnos de que en medio de esta pandemia, los estadounidenses no pierdan la posibilidad de votar”, dijo Klobuchar. “Debemos tomar fuertes medidas para asegurar que los estados tengan los recursos que necesitan para implementar el voto adelantado en persona y los programas de voto por correo en ausencia”.

Coons se sumó a la necesidad de impulsar este tipo de voto, agradeciendo el apoyo del Centro Americano para el Progreso (CAP, por sus siglas en inglés) al apoyar la iniciativa.

“Nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y su derecho al voto, y con los expertos advirtiendo que una segunda ola de COVID-19 este otoño es cada vez más probable”, indicó el senador.

Natalie Dean, experta en bioestadística de la Universidad de Florida, advirtió que los adultos mayores serían los más afectados de no haber cambios en los procesos de votación.

“Es muy posible que a los adultos mayores aún se les pida que tomen precauciones en noviembre, y debemos asegurarnos de mantenerlos a salvo”, advirtió.

El presidente Donald Trump ha rechazado públicamente esta opción de voto, alegando que es más viable que haya un fraude electoral, además de que favorece a los candidatos demócratas.

“Las boletas en ausencia son una excelente manera de votar para muchos ciudadanos mayores, militares y otras personas que no pueden llegar a las urnas el día de las elecciones”, defendió el mandatario. “Estas papeletas son muy diferentes de las votaciones 100% por correo, que “APESTA a FRAUDE”, ¡y no se debe permitir!”

Absentee Ballots are a great way to vote for the many senior citizens, military, and others who can’t get to the polls on Election Day. These ballots are very different from 100% Mail-In Voting, which is “RIPE for FRAUD,” and shouldn’t be allowed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020