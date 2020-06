AMLO dice que no se hará la prueba de coronavirus, ya que no tiene síntomas

El mandatario estuvo cerca de Zoé Robledo, director del IMSS, quien dio positivo al COVID-19

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó realizarse la prueba de coronavirus, luego de que el titular del IMSS, Zoé Robledo diera positivo al COVID-19 tras estar en una conferencia con el mandatario.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, me cuido y se guarda la distancia”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa.

Precisó que durante la gira que realizó la semana pasada en el interior del país, hubo muy poca gente, solo medios de comunicación.

Y es que justo en esa gira, estuvo presente el director del IMSS junto con otros miembros del gabinete presidencial.

Fue la noche del domingo cuando Zoé Robledo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio positivo al COVID-19.

Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19 Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS. Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos. — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 8, 2020

Y este lunes se le cuestionó al mandatario si se había realizado la prueba de coronavirus.

“Estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos. Todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es indispensable”, indicó López Obrador.

“Deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé. Está infectado, se contagió y está recluido en su casa. Ayer nos informó que está bien”, comentó AMLO.

Además externó un salido a la familia del director del IMSS, quien también dio positivo al coronavirus.

“Es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento”, precisó.