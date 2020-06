Cómo ver el regreso de LaLiga española en Vivo

Esta semana vuelve la actividad en LaLiga tras tres meses de parón de cuarentena por el COVID-19. La espera está por terminar para millones de aficionados en el mundo entero, ansiosos de saber cómo terminará una temporada más que interesante en el futbol español, en donde Barcelona y Real Madrid pelean palmo a palmo por el título. Todos los partidos se jugarán a puerta cerrada y podrás disfrutarlos por beIN Sports, o por streaming en fuboTV.

Los 20 equipos que conforman la máxima categoría del futbol español se han preparado lo mejor posible durante las últimas semanas, para retomar la temporada en el mejor nivel posible, y buscando reducir la falta de ritmo. Las hostilidades comenzarán este jueves, nada menos que con el Derbi Sevillano, en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Este es el calendario de la jornada 28 de LaLiga, la primera de las once que nos faltan para conocer el desenlace de la temporada, y que marcará el inicio de semanas llenas de actividad y muchos partidos por beIN Sports, o por streaming en fuboTV.

Jueves 11 de junio

Sevilla vs Real Betis – 3:50 pm ET, 12:50 pm PT

Viernes 12 de junio

Granada vs Getafe – 1:20 pm ET, 10:20 am PT

Valencia vs Levante – 3:50 pm ET, 12:50 pm PT

Sábado 13 de junio

Espanyol vs Alavés – 8:00 am ET, 5:00 am PT

Celta de Vigo vs Villarreal – 11:00 am ET, 9:00 am PT

CD Leganés vs Real Valladolid – 1:20 pm ET, 10:20 am PT

Mallorca vs Barcelona – 3:50 pm ET, 12:50 pm PT

Domingo 14 de junio

Athletic Club vs Atlético de Madrid – 6:50 am ET, 3:50 am PT

Real Madrid vs Eibar – 1:20 pm ET, 10:20 am PT

Real Sociedad vs Osasuna – 3:50 pm ET, 12:50 pm PT