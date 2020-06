EE.UU. supera 110,000 muertos por coronavirus; expertos temen que protestas desaten más contagios

Especialistas señalan que la gente dejó de cuidarse y eso es un peligro

Estados Unidos superó otra barrera negativa sobre la pandemia de coronavirus al alcanzar los 110,845 muertos y acercarse a los dos millones de contagios, pues ya suma 1.95 millones.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, condados de Nueva York, Illinois y California lideran el top cinco de casos por COVID-19.

El condado de Cook, en Chicago, reporta 82,427 contagios; seguido por Los Ángeles con 62,223; Queens con 56,390; Kings (Brooklyn) con 46,026 y El Bronx con 40,904.

Los expertos temen que tras dos semanas de protestas por la muerte de George Floyd los contagios hayan aumentado, debido a la poca distancia social y a que miles de personas no se protegieron adecuadamente con máscaras. De confirmarse la teoría, los datos tendrían que surgir en los próximos días.

La Dra. Patricia Newton, directora ejecutiva y directora médica de Black Psychiatrists of America, considera que la explosión de las protestas tuvo un aliciente al hartazgo de la gente de estar encerrada. Es decir se encontró una excelente excusa para salir. La muerte Floyd fue indignante y no hubo momento para pensarlo dos veces.

“Eso fue lo que desató… y la brutalidad policial encendió el fuego. La gente me dice: ‘Necesito salir de la casa’… Cuando las personas se sienten desesperadas, sienten que no tienen nada que perder y la precaución se va al viento“, expuso la experta a The Washington Post.

Otro experto, Reed V. Tuckson, presidente de la Coalición Afroamericana contra Covid-19, afirma que sigue recordándole a la gente tener cuidado.

“Sigo diciéndole a la gente: ‘No puedes protestar si estás muerto y no puedes protestar si estás en un ventilador'”, reconoció. “Si las personas en su hogar y su comunidad contraen el virus debido a su falta de voluntad para tomar precauciones, ¿a quién están ayudando? Pero cuando la gente se enoja, deja de pensar”.

La tasa de contagios en el país se mantienen entre 18,000 y 20,000 casos nuevos, aunque la cifra de muertos ha bajado.

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud indicó que los casos en el continente Americano siguen siendo altos, aunque el avance es más marcado en América del Sur, particularmente Brasil, que tiene una tasa de contagios arriba de los 18,000 diarios.