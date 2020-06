Estos son los autos premiados por el mejor diseño del 2020

Para la premiación, además del diseño, se evaluaron aspectos como funcionalidad, calidad y durabilidad de los materiales empleados en el vehículo

Una de las premiaciones con mayor interés por los amantes de los autos es nada más y nada menos que los Red Dot Awards, los cuales reconocen la pasión reflejada en los diseños de las carrocerías de los automóviles.

Como era de esperarse, los premios son entregados por expertos diseñadores, que cada año se reúnen para discutir y evaluar los cientos de productos de diferentes firmas automotrices en busca del mejor.

Este 2020 los organizadores de los Red Dot Awards tuvieron que hacer una minuciosa inspección entre más de 6,500 productos originarios de más de 50 países.

Tras haber analizado cada uno de los candidatos en sus distintas categorías, el jurado integrado por 40 diseñadores hizo una selección con los mejores proyectos.

De acuerdo con el portal AS, además de calificar el diseño de los productos, los jueces también se basaron en otros criterios de evaluación como es el grado de innovación, la funcionalidad, la calidad, la ergonomía, la durabilidad,la compatibilidad ecológica y el contenido simbólico y emocional.

En las categorías “Best of the Best” y “Smart Product”, los Red Dot Awards decidieron otorgar el galardón a la propuesta eléctrica de Honda, el pequeño Honda e, un auto que combina un diseño retro y cautivador a simple vista, pero que además se combina con la eficiencia de su rendimiento eléctrico.

En la categoría “Product Design”, los Red Dot Awards decidieron premiar a los siguientes vehículos como mejor diseño de producto:

. Kia XCeed

. Mazda CX-30

. Mazda MX-30

. Peugeot 208

. Peugeot 2008

