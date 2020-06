Ingrid Coronado: “Mi conductora favorita es Andrea Legarreta”

View this post on Instagram

Hubo una época de mi vida donde tomé la difícil decisión de retirarme de mi trabajo profesional para dedicarme de lleno a mi vida personal. Soñaba con ser mamá y ama de casa de tiempo completo. Renuncié a mi programa que era Tempranito. Las cosas no salieron como esperaba y 2 meses después estaba hablando con mi jefe de ese entonces mostrándole mi interés de volver a trabajar. Mario, a quien considero también un muy buen amigo, se portó como un padre para mí. Me entendió y apoyó en mi nueva decisión preguntándome qué me gustaría hacer. Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle… A él le pareció buena idea, e incluso me dio la oportunidad de proponer con qué productor y conductores me gustaría trabajar, y así es como creamos Venga la alegría.💖✨ #VengaLaAlegría #TvAzteca #Tempranito #Recuerdos #TB #Amigos #Trabajo