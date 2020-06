‘Se vendió al mejor postor’: Mayeli Alonso habla sobre la traición de Lupillo Rivera

La ex del "toro del corrido" explota y rompe el silencio

Mayeli Alonso quedó sorprendida con Lupillo Rivera después de que este hablara en su contra en un caso legal que enfrenta la primera con su ex socia. La que fuera estrella de “Rica Famosa Latina” no pudo creer que el “toro del corrido” haya dicho en una deposición que ella le fue infiel.

“No podía yo entender que yo hubiese sido capaz de guardar silencio de tantas cosas que viví y él se vendió al mejor postor, a la primera que le dieron. Habló en mi contra, algo que yo jamás hubiese hecho“, dijo Alonso en entrevista con “El Gordo y La Flaca“.

Alonso dice que Lupillo no se debió de meter en sus problemas legales ya que él nunca tuvo que ver en sus negocios.

“Aquí no tenía él porque aparecerse porque el no tenía nada que ver en mi relación de negocios con ellos“, explicó. “Creo que él no tenía porque acercarse a ellos y testificar a favor de ellos. Estoy más que segura que es otra cosa la que se está manejando ahí oculta. No sé si él está pensando en firmar con ellos o hacer algún tipo de negocios con ellos. A esto vengo yo cayendo yo en esta sarta de acusaciones falsas”.

La empresaria solo quiere paz y que dejen de decir cosas en su contra.

“Yo lo único que quiero es que paren. Quiero que paren de hacer todo lo que están haciendo en mi contra. Yo también tengo muchas cosas, tengo 15 años archivados en mi mente y en mi corazón. Que puedo hablar y que tengo pruebas y me puedo defender”, concluyó.