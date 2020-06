8 razones para usar tu tarjeta de crédito en lugar de pagar en efectivo

Usar una tarjeta de débito es como traer todo el dinero de tu cuenta en la cartera

En este artículo te compartiremos 8 razones por las cuales es mejor utilizar tarjetas de crédito en lugar de débito. Este es un tema que puede ser controversial, especialmente para aquellos que rechazan su uso, sin embargo los expertos en finanzas tienen varias razones para utilizarlas de manera inteligente.

Lo primero que deberás hacer es salir de todas las deudas financieras y construir un historial crediticio para que los bancos puedan confiar en ti y tener un score con los puntajes más altos. No es nada sencillo, pero una vez que lo obtienes puedes gozar de grandes beneficios.

Es importante mencionar que este método solo funcionará si estás dispuesto a pagar el saldo total de tus tarjetas para no generar intereses cada mes.

1. Historial crediticio

Al usar una tarjeta de crédito como método de pago mejorarás tu historial crediticio. Utilizar solo el método de pago en efectivo no te da ningún otro beneficio, solo se trata de un instrumento de transacción y no recibirás más que el objeto o servicio que decidiste adquirir, fuera de eso no tendrás nada adicional.

Recuerda que los bancos te prestan dinero cuando no lo necesitas y es ahí donde están las oportunidades. Si tienes un buen historial entonces será más probable que tu banco pueda prestarte dinero en el momento que tu lo requieras.

2. Devolución de dinero en efectivo

Usar una tarjeta de crédito puede devolverte dinero en efectivo, especialmente si te inscribes a los programas que te regresan un porcentaje de acuerdo al monto de compras que has realizado. Si utilizas efectivo no podrías obtener las recompensas.

3. Programas de recompensas

Los programas de recompensas se acumulan a lo largo del año y pueden resultar atractivas ya que son sumas de dinero que puedes utilizar en compras en establecimientos o en un futuro al adquirir millas para viajar de manera gratuita. En definitiva, este tipo de beneficios al utilizar dinero en efectivo no los puedes conseguir.

4. Seguridad

Una tarjeta de crédito te brinda mayor seguridad que traer dinero en efectivo. No solamente eso, un plástico te puede proteger contra un fraude, robo o hackeo de tu cuenta. Los consumos que se realicen a través de ella no serán descontados de manera inmediata y ese es un beneficio porque durante el tiempo transcurrido entre el fraude y el robo puedes reportar tu tarjeta a tu banco para cancelarla y no te harán cargos. Ese beneficio no lo tienes con una cuenta de débito ya que los criminales al saquear tu cuenta lo harán de manera inmediata y no tendrás tiempo para cancelarla.

Cuando utilizamos una tarjeta de débito, en la mayoría de los casos, esa cuenta está ligada a tu cuenta bancaria en donde tienes todo o casi todo tu dinero. El riesgo es mayor y es como si salieras a la calle con todo tu dinero en la cartera.



5. Seguros

Todas las tarjetas de crédito te ofrecen diferentes tipos de seguros si te encuentras conduciendo un auto, si tu equipaje llegó tarde, por un retraso de un vuelo, si necesitas asistencia cuando se te poncha una llanta, seguros dentales y en algunos casos seguros médicos para emergencias.

6. Rastreo de compras

Una razón importante para utilizar tu tarjeta de crédito es que podrás rastrear todos tus consumos y compras que te ayudarán a establecer un presupuesto mensual para lograr finanzas sanas.

7. Crédito hipotecario

Quizás esta sea una de las razones más importantes de tener una tarjeta de crédito con un buen historial crediticio, especialmente si estás pensando en hacer una compra más grande o adquirir un crédito hipotecario. Tu historial será la carta de presentación para que los bancos confíen en ti. Recuerda que tu historial no solo está basado los plásticos, también en los servicio de las facturas del cable o del plan de tu teléfono celular.

8. Crédito

Lo más importante, como su nombre lo indica, te ofrece crédito y deberás pagar esa cantidad antes de la fecha de corte junto con todos los consumos que realices que deberán estar respaldados en dinero en efectivo. Si te retrasas un solo mes tu score se puede ver afectado sin importar tu comportamiento en el pasado.

Solo recuerda utilizar tu crédito para comprar cosas de gran valor que puedas financiar y que te ayuden a generar más dinero siempre y cuando sean a meses sin intereses. La recomendación es que no rebasen los nueve meses y siempre pagar el total del saldo para no generar cargos extra. Recuerda que lo más importante es construir un historial crediticio saludable.

