De maestro en la cancha a maestro en línea: Kun Agüero dará clases de español a niños de Inglaterra

Con 9 años en la Premier League, Sergio ‘Kun’ Agüero se ha convertido en uno de los delanteros más constantes del fútbol inglés y ahora está por experimentar otra experiencia en Inglaterra, pues dará clases de español para niños.

La cadena de televisión británica BBC, ha lanzado una iniciativa para que los niños aprendan diversas habilidades en esta época de confinamiento y han elegido al Kun para que sea el encargado de enseñar las bases de la lengua española a pequeños de 1 a 4 años de edad.

Starting Thursday, Sergio Agüero will be delivering Spanish lessons to children in the UK via BBC’s Bitesize Initiative.

As students remain away from school as part of COVID-19 enforced restrictions, Agüero is helping kids from years 1-4 learn Spanish.pic.twitter.com/kzkUxdOyP7

— Zach Lowy (@ZachLowy) June 8, 2020