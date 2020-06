El niño de nueve años que inició solo protesta contra el racismo en barrio de Chicago

Un niño de Chicago de nueve años inició su propia protesta en contra de la injusticia racial plantándose delante de su casa con un cartel en el que se pude leer ‘Black Lives Matter‘, el nombre del movimiento que visibiliza la lucha contra el racismo en Estados Unidos y que se ha popularizado durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd.

“No quería estar ahí fuera con una multitud mirando como agarraba el cartel. Pensé que sería mejor simplemente estar aquí y que la gente viniera y luego preguntarles si querían dibujar algo“, dijo Aiden Kelley. El menor contribuyó a cubrir las banquetas con un mensaje de esperanza dibujado con tizas de colores.

Una foto del pequeño activista y artista ha estado circulando por las redes sociales y se ha compartido ya decenas de miles de veces. “Solo hay una raza: la humana”, dice Kelley en entrevista con abc7.

9-year-old "chalk-artist" and activist Aiden Kelley is spreading a message of racial harmony in Chicago: https://t.co/dLxzgj2TGc pic.twitter.com/tCbvVTkxbu

— Morning Express with Robin Meade (@MorningExp) June 9, 2020