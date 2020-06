Hombre se mete cable de teléfono en su miembro para placer sexual; tuvieron que operarlo de emergencia

Los especialistas tuvieron que hacer una incisión para sacar el cable

Un hombre indio que fue al hospital con dolor abdominal se había insertado un cable de cargador de teléfono móvil en su pene.

El hombre visitó un hospital en el noreste de India el mes pasado, alegando que había ingerido unos auriculares, dijo a CNN el Dr. Walliul Islam.

Como el cordón no aparecía a pesar de que al paciente se le recetaron laxantes, los médicos optaron por la cirugía.

“Vino a nosotros después de cinco días, (y) a pesar de evacuar varias veces, el cable no salió. Luego realizamos una endoscopia pero aún no pudimos encontrar nada. Como el paciente se quejó de dolor severo, decidimos realizar una cirugía y descubrimos que no había nada en su intestino”, indicó el cirujano general.

A partir de ahí, una radiografía reveló que el hombre tenía un cable de carga de dos pies de largo en su vejiga que se había insertado a través de la uretra (tubo que conduce desde el pene a la vejiga).

Los especialistas tuvieron que hacer una incisión para sacar el cable.

“Si hubiera sido honesto, nos habría ahorrado el problema y podríamos haberlo tratado antes”, argumentó el doctor quien agregó que el paciente se había insertado el material para obtener placer sexual.