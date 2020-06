Mayeli Alonso advierte en soltar la lengua si Lupillo Rivera no le para

La empresaria también tiene mucho que contar

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se encuentra en medio de la polémica después de que este último declarara en contra de su ex esposa. Alonso se encuentra en medio de una demanda de parte de su ex socia Daisy Cabral.

Durante una de las deposiciones, Lupillo declaró que la razón de su ruptura con Mayeli fue a causa de una infidelidad por parte de esta última. Aunque la empresaria no dijo si era cierto o no, si le molestó que su ex estuviera dando detalles de su rompimiento cuando habían quedado en callar.

“Aquí no tenía él porque aparecerse porque el no tenía nada que ver en mi relación de negocios con ellos“, dijo la famosa al programa “El Gordo y La Flaca” de Univision. “Creo que él no tenía porque acercarse a ellos y testificar a favor de ellos. Estoy más que segura que es otra cosa la que se está manejando ahí oculta. No sé si él está pensando en firmar con ellos o hacer algún tipo de negocios con ellos. A esto vengo yo cayendo yo en esta sarta de acusaciones falsas”.

Sin embargo, Mayeli lanzó una advertencia a Lupillo de que si sigue hablando, ella también lo puede hacer.

“Yo lo único que quiero es que paren. Quiero que paren de hacer todo lo que están haciendo en mi contra“, agregó Alonso. “Yo también tengo muchas cosas, tengo 15 años archivados en mi mente y en mi corazón. Que pudo hablar y que tengo pruebas y me puedo defender“.