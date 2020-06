Reguetonero Cosculluela se disculpa por decir que “los negros son los de allá, de África”

El artista urbano reaccionó de esta forma a las protestas a nivel mundial por la muerte del afroamericano George Floyd

El artista urbano Cosculluela pidió esta noche disculpas públicas por sus expresiones, captadas en un vídeo, en el que opina que el problema de racismo que enfrenta la comunidad afroamericana en Estados Unidos “es un problema de ellos” a la vez que opinó que éstos “se deben matar entre ellos”.

En el video, el llamado “Príncipe del Verso” también ofrece una opinión sobre la herencia africana en la raza puertorriqueña que se aparta de todo documento o registro histórico durante los pasados 500 años.

Durante la grabación, ampliamente difundida en las redes sociales, Cosculluela expresa: “En Puerto Rico… o sea, los prietos no son negros. Los negros son los de allá, de África, los de aquí no vinieron de África. Aquí no hagan huelgas de esa porquería. Eso es un problema que tienen ellos, pero allá ellos, que se maten ellos por allá. Eso afecta la economía bien cab…”.

De esta manera reaccionó a las protestas que se han realizado lo mismo en Puerto Rico que en prácticamente todo el mundo en solidaridad con miles de manifestantes en Estados Unidos por la muerte violenta del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin. Un suceso que fue captado por varias cámaras.

Ante la ola de críticas que han provocado sus palabras, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, manifestó por escrito en un comunicado a El Nuevo Día lo siguiente:

“Por este medio me dirijo a ustedes para presentar una disculpa pública a todos los que de una forma u otra se sintieron ofendidos por mis expresiones de anoche. No fue mi mejor noche en muchos sentidos y quiero aclarar que lo que quise decir en cuanto a los acontecimientos que se han dado a raíz de la muerte de George Floyd los expresé de manera incorrecta. El hecho de lo que estamos atravesando desde los terremotos, pandemia del COVID-19, el toque de queda y las protestas a raíz de lo ocurrido con George Floyd abrieron una brecha de protestas y disturbios masivos para lograr que se haga justicia a una persona inocente y como muchas personas estoy a favor de que los policías involucrados paguen por el abuso que cometieron. Lo que quise expresar con lo que está ocurriendo en Puerto Rico fue que, sí estoy de acuerdo con el levantamiento mundial para que se haga justicia en contra del abuso y racismo. Sin embargo, admito que no estoy de acuerdo como miles de personas en que un grupo de personas se desvíe de la real protesta para realizar vandalismos a comercios. Sobre todo, porque hay un pueblo en necesidad que quiere trabajar y está esperando que abran los trabajos para poder llevar el pan a la mesa. Podré tener defectos, pero soy puertorriqueño y amo a mi patria. Jamás levantaría mi voz en contra de mi pueblo. Dios les bendiga”.