Yadhira Carrillo asegura que Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio

La actriz reveló que ha recibido el apoyo de Julio Iglesias desde que inició el proceso legal de su esposo hace casi un año

En su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Yadhira Carrillo confesó que su esposo, Juan Collado, mantiene una estrecha relación de amistad con el cantante Julio Iglesias, quien se encuentra al pendiente de una oportunidad para poder visitarlo en el reclusorio Norte.

“Todo el tiempo, me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposa todo el tiempo, son como nuestros hermanos de sangre, de alma, no se despega un solo segundo“.

Durante la entrevista que se llevó a cabo a las afueras del penal de la Ciudad de México, la protagonista de telenovelas aseguró que ha recibido el constante apoyo del cantante desde que inició el proceso legal de su esposo en julio de 2019:

“Desde el principio me dijo: ‘Yo quiero ir a verlo investígame por favor si puedo pasar'”.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del padre de Enrique Iglesias, no se ha llevado a cabo el encuentro, pues consideran podría ocasionar revuelo al interior de la cárcel: “Pero si viene Julio Iglesias va a revolucionar allá adentro porque lo aman“.

Finalmente, Yadhira compartió ante las cámaras del programa ‘Ventaneando‘ que el apoyo de su amigo está presente todos los días y manda mensajes en los que halaga el comportamiento del abogado, quien se encuentra bajo investigación con prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Pero él está todos los días, los mensajes de Julio son impresionantes: ‘Pero Juan es un caballero es un señor tan trabajador’, son como hermanos se idolatran verdaderamente, se conocen muy bien“, sentenció.