Afroamericano Michael Seibel es nuevo miembro de la junta de Reddit

El emprendedor afroamericano Michael Seibel fue nombrado este miércoles nuevo miembro de la Junta del popular foro de internet Reddit, en sustitución de su cofundador Alexis Ohanian, quien renunció la semana pasada y pidió específicamente un reemplazo de raza negra.

Nacido en Nueva York en 1982 y graduado por la Universidad de Yale, Seibel es en la actualidad consejero delegado del acelerador de empresas tecnológicas y combinator en Silicon Valley y fue uno de los cofundadores de Justin.tv, predecesora de la red social de videojuegos Twitch

Ohanian anunció el viernes su renuncia a su puesto en la Junta de Reddit y pidió al resto de los miembros que le buscasen un sustituto de raza negra como respuesta a la oleada de protestas que se están viviendo en Estados Unidos contra la brutalidad policial y por la justicia racial tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de Policía blanco la semana pasada en Mineápolis (Minesota).

I co-founded @reddit 15 years ago to help people find community and a sense of belonging.⁰

It is long overdue to do the right thing. I’m doing this for me, for my family, and for my country.

— Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) June 5, 2020