Arizona activa planes de emergencia en hospitales por el aumento de casos de coronavirus

Los funcionarios de salud y gobierno de Arizona están pidiendo a los hospitales que pongan en marcha planes de emergencia a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando.

Las camas de la unidad de cuidados intensivos dentro del estado estaban llenas en un 76% a partir del lunes, apenas un 2% menos que el pico de Arizona durante la crisis de COVID-19, según CNN.

Los expertos en salud han advertido durante mucho tiempo sobre un segundo pico en COVID-19, y ahora un aumento en los casos ha empujado a Arizona a decirle a sus hospitales que activen planes de emergencia.

Arizona es uno de los 19 estados con la tendencia de nuevos casos de coronavirus aún en aumento. Mientras que 22 tienen una tendencia a la baja y las tendencias en nueve estados se mantienen estables.

A nivel nacional, más de 1.9 millones de personas han sido infectadas por el virus y más de 112,000 han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La capacidad de camas y los recursos médicos estaban entre las principales preocupaciones en el tratamiento de la pandemia de coronavirus cuando la nación alcanzó su punto máximo.

Los expertos en salud dicen que es cuestión de cuándo, y no si, el país verá otro aumento en los casos que podrían abrumar a los sistemas de salud una vez más.

24% of ICU beds are available statewide. This graph shows our total ICU beds in use and available 8/11 pic.twitter.com/Fo50xEsGzW

— AZ Dept of Health (@AZDHS) June 9, 2020