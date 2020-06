Bomberos rescatan a pequeño zorro atrapado en la llanta de un auto

En estos días en los que nos hemos confinado en nuestras casas y protegido del coronavirus, hemos oído y visto historias sobre cómo los animales campaban en libertad. En cierta forma, era como si recuperaran territorio propio, sintiéndose libres y a salvo de los humanos.

Sin embargo, hay animales más curiosos de lo normal y lo de explorar la ciudad vacía de personas se les queda corto.

Los bomberos en Escocia contaron en redes sociales que recibieron una llamada de auxilio para socorrer a un pequeño zorro. Los rescatistas tuvieron que usar equipos especializados porque el cachorrito había metido la cabeza en el interior de una rueda oxidada y se había quedado ahí, medio clavado.

Fox club released using cutting equipment without any visible injury and ran off to enjoy the rest of the night!! Well done #amberwatch #notjustfires @scotfire_glasgo @fire_scot @ClanLukas pic.twitter.com/zItEJHF60l

— Knightswood Community Fire Station (@FireKnightswood) June 7, 2020