Con 56 años Helen Hunt demuestra lo bien que se ve en bikini

Tal parece que la ganadora del Óscar es amante de las buenas olas...

Helen Hunt fue captada en las playas de Malibu mientras disfrutaba de las olas y sobre una tabla nadaba con libertad. Pero la estrella de Hollywood no salió sola, y junto a ella el paparazzi captó a un hombre misterioso que aún no ha sido identificado.

Pero más allá de las compañías de Helen Hunt, lo que el fotógrafo sí logró exponer es la buena figura que goza la actriz de 56 años de edad.

Aquí la imagen de Helen Hunt saliendo del mar.

La actriz es una de las estrellas consentidas de la televisión anglosajona gracias a la serie “Mad About You”. Y en el cine también es reconocida por ser una de las ganadoras del Óscar. La actriz alzó la estatuilla en el año 1998 por la cinta “As Good as It Gets”, en donde compartió créditos con Jack Nicholson, quien se ha llevado el premio en tres ocasiones y dos de estas en la categoría de mejor actor.