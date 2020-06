FedEx despide a empleado que se burló de la muerte de George Floyd

FedEx despidió a un empleado después que de que aparecieran videos en las redes sociales que mostraban al trabajador y a otros hombres burlándose de la muerte de George Floyd durante una protesta, de acuerdo con Newsweek.

El empleado se arrodilló en el cuello de un hombre blanco mientras pasaba una protesta de Black Lives Matter. Todo esto como referencia a Floyd, quien murió mientras estaba bajo custodia policial.

“El comportamiento representado en el video, que involucró a un empleado de FedEx, es terrible y ofensivo. El empleado en cuestión fue removido inmediatamente de todas las tareas laborales de FedEx mientras concluía nuestra investigación y se seguían todos los procedimientos internos. Una fuerza laboral diversa e inclusiva está en el corazón de nuestro negocio, y apoyamos a aquellos que apoyan la justicia y la igualdad”, dijo FedEx en un comunicado.

Asimismo, otro participante en esta recreación de la muerte de Floyd también fue suspendido de su puesto como oficial correccional de Nueva Jersey. En una declaración que hicieron este martes, el Departamento de Correcciones de Nueva Jersey calificó el video de “odioso y decepcionante”.

En internet ha aparecido el “Reto George Floyd”, en donde personas, principalmente blancas y adolescentes, aparecen imitando la muerte de Floyd a manera de burla.

En las imágenes se puede ver a los individuos arrodillándose sobre el cuello de otra persona.

Puedes ver el video donde aparece el empleado de FedEx a continuación:

This is James J Demarco a employee of @FedEx who felt it was appropriate to mock the MURDER of #GeorgeFloyd while my brother took part in a peaceful protest in New Jersey. #blacklivesmatter #blackouttuesday #icantbreathe #justiceforgeorgefloyd #civilrights #saytheirnames #racism pic.twitter.com/R2XxMqlfXr

— ML (@stfuml) June 9, 2020