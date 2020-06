Alarma federal: filtran información personal sobre policías, incluyendo NYPD

El objetivo es "socavar la respuesta de la policía a las protestas legales en curso"

El gobierno federal advirtió que se ha filtrado en línea información personal sobre funcionarios policiales de alto rango en todo el país, incluidos miembros de NYPD, en medio de disturbios por la muerte de George Floyd a manos de oficiales en Minnesota.

De los funcionarios han publicado sus domicilios, correos electrónicos y números de teléfono, según un documento de inteligencia no clasificado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obtenido por The Associated Press.

El alerta advierte que la información podría inspirar ataques de “oportunistas violentos o extremistas domésticos”, u obstaculizar a los agentes de la ley mientras intentan controlar las manifestaciones.

Agentes en Washington DC, Atlanta, Boston y Nueva York se encuentran entre aquellos cuya información se ha filtrado, según el documento, que no especificó los nombres de los afectados.

No ha habido informes conocidos de ataques físicos contra oficiales de policía de alto rango durante los disturbios civiles, aunque DHS espera que se continúe filtrando información personal.

Las tácticas tienen como objetivo “socavar la respuesta de la policía a las protestas legales en curso”.

La policía ha sido objeto de un mayor escrutinio por parte de los manifestantes y funcionarios electos en todo el país a medida que las manifestaciones contra la brutalidad policial han inundado las calles dentro y fuera de EE.UU.

Algunos sindicatos policiales han comenzado a responder agresivamente a los llamamientos para eliminar fondos o abolir los Departamentos, tal como ya sucedió en NYC por decisión del alcalde y otras reformas de concejales locales y legisladores estatales.

“¡Deja de tratarnos como animales y matones, y comienza a tratarnos con algo de respeto! Hemos sido vilipendiados. Es repugnante”, dijo Mike O’Meara, funcionario del sindicato de la policía del estado de Nueva York, en una conferencia de prensa el martes, citó New York Post.

Los comentarios de O’Meara se produjeron cuando los legisladores del estado derogaron la llamada ley 50-a que mantiene en secreto los registros disciplinarios de la policía, bomberos y guardias de prisión.