Anthony Joshua vs. Tyson Fury: Se cocina la pelea del año y dos británicos serían los protagonistas

Ni el mexicano Andy Ruiz ni el estadounidense Deontay Wilder, sino dos británicos son quienes continúan acaparando los reflectores en la división de los pesos pesados, con Anthony Joshua como campeón del AMB, OMB, FIB y la OIB; mientras que Tyson Fury ostenta el título de la CMB y The Ring; ambos estarían cerca de cerrar el negocio del año y protagonizar la pelea más esperada del 2021 en la categoría.

Según informó el promotor de Joshua, Eddie Hearn, ambos peleadores han llegado a un acuerdo para protagonizar dos peleas en el 2021: “Estamos haciendo un gran progreso. Es justo decir que, en principio, ambos muchachos han aceptado esa pelea. Dos peleas”, dijo para Sky Sports.

“La primera pelea podría ocurrir el próximo verano. Será en 2021. La principal noticia es positiva, aunque hay mucho por superar todavía“; añadió, haciendo referencia a las peleas que ambos tienen pactadas antes de enfrentarse.

🇬🇧 Eddie Hearn on Fury vs Joshua talks: "Making great progress. It's fair to say [AJ & Fury] are in agreement regarding financial terms… We're in a good place. In principle, both guys have agreed to that fight. Two fights. We're moving in the right direction." [@SkySportsNews] pic.twitter.com/4m8fz1Y82T

