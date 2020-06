Arrestan a una pareja de latinos en Miami por intentar robar en una casa de empeño

Dos personas han sido arrestadas en relación con el intento de robo en una casa de empeño del sur de la Florida, que ocurrió a principios de este mes, según anunciaron las autoridades este jueves.

El incidente fue capturado por las cámaras de videovigilancia la noche del 1 de junio en la tienda Queen of Pawns, situada en el 4900 Broadway Ave, en West Palm Beach.

Te puede interesar: La madre del niño autista aparecido muerto en Miami confiesa el crimen: también inventó el secuestro del pequeño

Según la policía, uno de los culpables disparó un arma en la entrada de la tienda y los otros ladrones usaron machetes, rocas y martillos para intentar entrar en el negocio. Finalmente se rindieron y huyeron.

La policía dijo que dos personas, identificadas solo como Ivan y Jessica, fueron arrestadas durante la noche. Los detectives todavía están buscando a varios otros involucrados en el incidente.

Meet Ivan and Jessica. Remember them? The two were arrested overnight in connection with the Queen of Pawns June 1st burglary. We still need your help to capture all of those responsible. #seesomethingsaysomething #westpalmbeach #Community @CrimeStoppersPB @ATFMiami pic.twitter.com/Trlh0rk839

— West Palm Beach PD (@WestPalmPD) June 11, 2020