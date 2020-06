Ayudarán con $3 millones a 100 restaurantes de NYC a luchar contra el coronavirus

El Alcalde aseguró que el plan pretende echarle la mano a aquellos vecindarios pobres y de inmigrantes que han sufrido más el impacto del brote de COVID-19

Luego de anunciar que los contagios reportados en el último día entre los neoyorquinos que se realizaron las pruebas para conocer su estatus sobre el COVID-19 alcanzaron en el 3%, el alcalde Bill de Blasio aseguró que de cara a la reactivación de la Gran Manzana, la Ciudad le lanzará un salvavidas a restaurantes ubicados en zonas menos favorecidas que se han visto mayormente impactadas por los efectos del brote.

El mandatario anunció la implementación de un plan de $3 millones de dólares para revitalizar inicialmente a 100 restaurantes en Nueva York, con subsidios de hasta $30,000 por cada negocio, con lo que se garantizaría los salarios de 1,000 empleados, quienes en las primeras seis semanas recibirán $20 por hora más propinas.

“Estos restaurantes significan mucho para la gente de esta ciudad, pero se han enfrentado a inmensos desafíos incluso antes de esta pandemia. Las pequeñas empresas en general, y estos restaurantes familiares en particular, estaban lidiando con el aumento de los alquileres. Estaban lidiando con tantos desafíos que hacían cada vez más difícil continuar cada día”, dijo el mandatario, explicando que el plan se enfocará en 27 comunidades de las más afectadas por el coronavirus, entre ellas zonas de Queens, como Corona, Brooklyn y El Bronx. “Cuando apareció el COVID, los golpeó muy fuerte (…) El sufrimiento fue particularmente profundo en algunas comunidades (de color, inmigrantes y de bajos ingresos). Algunas comunidades llevaron una carga más pesada”.

Cómo solicitar los beneficios: Los restaurantes interesados en recibir los beneficios podrán hacer su solicitud en la página de la Ciudad aplicacion nyc.gov/opportunity.

Programas de verano para jóvenes

De Blasio también anunció la inversión de $3.6 millones de dólares en tres programas para jóvenes (NeON Summer, Each One Teach One y Community Crisis Response Initiative), que busca ayudar a unos 2,700 muchachos entre 14 y 24 años con opción de ganar $1,200 este verano. A los jóvenes se les pagará por crear campañas para promover el distanciamiento social y normas de salud pública.

Asimismo, una vez las condiciones lo permitan, habrá reuniones con jóvenes en cada condado para buscar soluciones entre ellos y la Policía sobre la interacción de las autoridades. La primera será en Harlem, en Manhattan, seguida por East New York y Brownsville, en Brooklyn, Jamaica y Far Rockaway, en Queens, el Sur de El Bronx y North Shore, en Staten Island.

“Debemos hacer todo lo posible para seguir abordando la realidad de los vecindarios de la ciudad que más sufren en este momento. Eso es parte de cómo reiniciamos, pero mucho más importante, cómo construimos una recuperación justa”, dijo el Alcalde.

De Blasio insistió, por otro lado, en la necesidad de que la Junta de Arriendos de la Ciudad formalice el congelamiento de rentas en los alquileres, pero agregó que hay que buscar medidas para ayudar también a los caseros pequeños y medianos, no a los grandes consorcios inmobiliarios.

Positivas cifras del COVID-19

Tras destacar que las cifras del comportamiento del COVID-19 en la primera semana de reapertura de la Ciudad han sido positivas, pues en el último día se registraron 69 nuevas hospitalizaciones y 337 pacientes están en UCIs, el Alcalde instó a todos los neoyorquinos a hacerse la prueba y recordó que la orden es que todos los funcionarios públicos, incluyendo policías, usen tapabocas.

Sobre denuncias de presunta presencia de agentes de ‘La Migra’ en comandos de Policía, De Blasio pidió a la ciudadanía que si alguien tiene evidencias las muestre inmediatamente, pues dijo que si eso realmente está ocurriendo, le pondrá un freno, porque es “inaceptable”.

El Alcalde cerró su conferencia mencionando que por ahora no se tiene considerado abrir las zonas de parques infantiles públicas y que aunque no se ha tomado una decisión sobre la reapertura de escuelas en septiembre, porque aun es muy prematuro, hay que considerar la posibilidad de que haya la opción de combinar un regreso presencial con clases virtuales.