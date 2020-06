Biden teme que Trump quiera “robarse” la elección

El vicepresidente Joe Biden dijo que le preocupa que el presidente Donald Trump intente “robarse” las elecciones de noviembre.

“Es mi mayor preocupación, mi mayor preocupación. Este presidente tratará de robar estas elecciones”, dijo el virtual candidato demócrata en una entrevista a The Daily Show de Comedy Central.

Biden no especificó cómo es que el presidente Trump intentaría “robarse” las elecciones, pero citó el rechazo del republicano al voto por correo, una petición que crece entre promotores del voto y los demócratas, debido a la pandemia de coronavirus.

El republicano ha estado en contra de esta forma de votación, ya que asegura que generaría un fraude electoral, aunque él mismo y algunos de sus colaboradores han votado por esa vía.

En varios tuits, el presidente Trump ha criticado el proceso electoral vía correo, como lo hizo en mayo pasado que sería la elección más “cargada de la historia”.

“La gente toma las boletas de los buzones, imprime miles de falsificaciones y ‘obliga’ a las personas a firmar”, afirmó sin presentar pruebas.

The United States cannot have all Mail In Ballots. It will be the greatest Rigged Election in history. People grab them from mailboxes, print thousands of forgeries and “force” people to sign. Also, forge names. Some absentee OK, when necessary. Trying to use Covid for this Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020