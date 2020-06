Detienen a 7 personas por vandalizar las estatuas de Cristobal Colón y Juan Ponce de León en Miami

Siete personas han sido arrestadas este miércoles después de que dos estatuas fueran destrozadas en el centro de Miami (Florida) durante una protesta.

Las estatuas dañadas de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León se encuentran fuera del Bayside Marketplace.

From last night: Columbus, Ponce De Leon statues vandalized in Miami as protest turns chaotic https://t.co/IGGCDc5Klm

— Bianca Padró Ocasio (@BiancaJoanie) June 11, 2020