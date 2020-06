‘Está loca’ y ‘muy rara’: Julissa recuerda a Vanessa Guzmán en ‘Atrévete a Soñar’

Las declaraciones llegan después de que Cynthia Klitbo despotricara contra Vanessa Guzmán

Cynthia Klitbo, Vanessa Guzmán y Julissa coincidieron en la telenovela “Atrévete a Soñar” en el 2009. La telenovela infantil protagonizada por Danna Paola fue todo un éxito de donde se desató el tema musical de “Mundo de caramelo”.

Pero detrás de cámaras, era todo menos un “mundo de caramelo” para la actriz Cynthia Klitbo. Esta última recientemente habló de su experiencia en la producción de Televisa y no tuvo cosas muy buenas que decir de Vanessa Guzmán, la madre del personaje de Danna Paola.

“Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado…nunca había visto a una persona así”, dijo Klitbo. “Un día quiso tratarme mal y le salió el chirrión por el palito…esa sí no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia”.

Después de estas declaraciones, la primera actriz Julissa también hizo eco de las malas actitudes de Guzmán en el set de Televisa.

“Yo no tuve casi nada que ver con ella, pero sí era una gente pesada. Para empezar, yo no sabía quien era, pero me acuerdo que decía que tenía que estar siempre en su camerino y que para ir a comer no tenía que haber ya nadie y tenía guaruras, una cosa muy rara”, recordó Julissa en el programa “Sale el Sol”.

“Yo sabía que tenía gente e iba caminando con ella al comedor, y pues, uno decía: ‘Está loca’. Sí he oído cosas negativas, pero yo no tuve nada que ver con ella, pero era una gente rara y pesada porque había ahí muchísimas, estaba Cynthia Klitbo, había gente que había hecho mil cosas y nadie tenía esos aires”, agregó la actriz.