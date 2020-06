Un juez de Nueva York prohíbe a ICE arrestar a inmigrantes en tribunales

Un juez de Nueva York prohibió a la Oficina para el Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevar a cabo el arresto de inmigrantes en los tribunales del estado en un fallo judicial emitido este miércoles.

“El tribunal declara que la política del ICE de arrestos en los tribunales es ilegal y, por lo tanto, le prohíbe llevar a cabo cualquier arresto civil en los locales o terrenos de los tribunales del estado de Nueva York”, refiere el fallo del juez Jed Saul Rakoff, representante del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

La decisión judicial es resultado de una demanda presentada el año pasado por la Fiscalía General de Nueva York y del Distrito de Brooklyn, que alegaron que los arrestos del ICE en los tribunales y sus alrededores “impiden que se aplique la justicia y afectan negativamente la seguridad pública”.

La demanda buscaba poner un alto a la política que ICE ha estado implementando durante tres años a pesar de los reclamos de autoridades locales y grupos de defensa de inmigrantes.

La decisión del magistrado prohíbe los arrestos de cualquier persona que tenga que acudir a un juzgado del estado ya sea como parte o testigo de una demanda.

El juez consideró que los demandantes presentaron evidencia substancial que indican que los arrestos de ICE en las cortes ha impactado a litigantes y a los mismos tribunales en la aplicación de la justicia.

“Ganamos nuestra demanda contra la administración Trump para acabar con su política ilegal de hacer arrestos de ICE en las cortes de Nueva York. Esta es una victoria en nuestra lucha para proteger a la comunidades inmigrantes y asegurar que se haga justicia”, escribió en Twitter la fiscal general del estado, Letitia James.

#BREAKING: We won our lawsuit against the Trump Administration to end its illegal policy of making ICE arrests at New York courthouses.

This is a victory in our fight to protect immigrant communities and ensure justice is served. Thanks to @BrooklynDA for his partnership.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 10, 2020