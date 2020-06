Los Ángeles tiene el mayor número de casos nuevos de COVID-19 en un día, desde que empezó la pandemia

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles reportó 1,857 nuevos casos confirmados de coronavirus el jueves 11 de junio, la mayor cantidad de nuevos casos reportados en un solo día desde el comienzo de la pandemia.

Long Beach y Pasadena, que tienen sus propios departamentos de salud, se combinaron para confirmar 84 casos adicionales. El total le dio al condado 1,941 nuevos casos confirmados en total el jueves,

Si bien fue el mayor número de casos nuevos en un solo día anunciado por el condado durante la pandemia, los funcionarios de salud dijeron que aproximadamente 600 de esos casos fueron el resultado de un retraso en el informe de los resultados de las pruebas.

La transmisión del coronavirus continúa empeorando en el condado de Los Ángeles y eso trae riesgos a medida que la región se reabre aún más.

Con mayor transmisión de COVID-19, existe la posibilidad de que el condado más poblado de la nación se quede sin camas de unidades de cuidados intensivos en dos o cuatro semanas, dijeron el miércoles las autoridades.

Las cifras aún no han alcanzado los niveles de peligro, pero los funcionarios de salud dijeron que están monitoreando las condiciones cuidadosamente para detectar cualquier signo de nuevas presiones en los hospitales.

A medida que la producción de películas y televisión comienza a reiniciarse mañana, el condado de Los Ángeles ha informado el mayor número de casos nuevos de COVID-19 en un solo día desde que comenzó el brote.

Tomorrow is a BIG day LA. Gyms and fitness centers, museums, galleries, hotels for leisure and day camps and their pools within the City of L.A. may reopen. Film, TV and music production can resume. Stadiums and arenas can resume without spectators. pic.twitter.com/brg9WiBRsh

— City of Los Angeles (@LACity) June 11, 2020