Adolescente denuncia brutalidad policial en su rostro durante protestas en El Bronx

Jahmel Leach, adolescente de 16 años, sufrió heridas contundentes en el rostro causadas por agentes de NYPD durante las protestas contra la brutalidad policial en El Bronx, el 1 de junio.

Hay “una larga y sangrienta laceración que corre por el lado derecho de la cara de Jahmel Leach, desde la mejilla hasta el mentón. La piel alrededor de la lesión está hinchada”, describió The New York Times.

Su familia y la policía coinciden en que los oficiales golpearon al adolescente con una pistola eléctrica durante la protesta, pero han dado diferentes versiones sobre lo que condujo al incidente.

Jahmel estaba observando la manifestación cuando, según su familia, los agentes de policía lo golpearon, usaron un Taser contra él y luego lo detuvieron. En una conferencia de prensa el jueves, el reverendo Kevin McCall, hablando en nombre del joven, dijo: “No violó la ley en absoluto”.

Sin embargo, dos policías dijeron que los agentes habían sorprendido a Jahmel intentando prender un fuego. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación está abierta.

La oficina del fiscal de distrito del Bronx, el Departamento de Policía de Nueva York y la Junta de Revisión de Quejas Civiles están investigando.

Por el momento, el caso de Jahmel es una evidencia más para los críticos que acusan a la policía de Nueva York de usar fuerza innecesaria, irónicamente durante las protestas contra la brutalidad policial.

El alcalde Bill de Blasio afirmó el jueves que se había reunido con Jahmel y su familia, y dijo a los periodistas que estaba “muy preocupado” por la acusación de mala conducta.

En tanto, NYPD ha dicho que al menos 350 agentes fueron lesionados durante las manifestaciones y saqueos, además de que varias patrullas fueron incendiadas.

His name is Jahmel Leach . Don’t let anyone else get swept under the rug! His name is Jahmel Leach pic.twitter.com/USAgX58xXs

— MEK the STALLION (@YooooNikki) June 4, 2020