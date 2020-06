¿Suicidio o linchamiento?: Hallan a un afroamericano ahorcado en un árbol en Palmdale, California

La comunidad exige respuestas después de que se encontrara a un joven afroamericano ahorcado cerca del ayuntamiento

Un hombre fue encontrado colgado de un árbol cerca del Ayuntamiento de Palmdale, una ciudad al norte de Los Ángeles en California, el miércoles, informa Fox 11.

Los investigadores fueron llamados a la Plaza Poncitlán el miércoles a las 4:30 a.m., donde descubrieron el cuerpo de un hombre afroamericano colgado de un árbol.

Los detectives de homicidios de la estación de LASD Palmdale dijeron que los primeros indicadores revelan que el hombre, más tarde identificado como Robert Fuller, de 24 años, murió por suicidio y que “no hay signos de lucha o de que lo colgaron”.

El teniente del Departamento de Homicidios del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) Brandon Dean, agregó que no había indicios de que Fuller intentara quitarse la soga del cuello.

Su muerte también fue declarada un suicidio por el forense médico forense del condado de Los Ángeles.

“La ciudad de Palmdale extiende sus sinceras condolencias y simpatías a la familia y amigos de la persona que falleció trágicamente en Palmdale el miércoles 10 de junio. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”, dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado.

Funcionarios de la ciudad también agregaron que este no es el primer suicidio que ha ocurrido en Palmdale durante la pandemia de coronavirus.

“Muchas personas sufren angustia mental extrema y la Ciudad quiere que todos sepan que hay ayuda disponible”, dijo el administrador de la ciudad JJ Murphy. “Hay recursos locales como Mental Health America de Los Ángeles, AV Vet Center y el condado de Los Ángeles”. Departamento de Salud Mental “.

La familia de Robert Fuller creó una página GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.

“Las palabras no pueden describir cómo se siente mi familia. Crecimos allí en el Valle del Antílope, tenemos muchos amigos, familias que amaban a Robert. Por favor ayuda con lo que puedas. Apreciamos mucho a todos. Gracias por estar con nosotros durante este momento difícil ”, escribió un pariente en el sitio web.

Para el viernes por la tarde, la página ha recaudado más de $93,000 dólares.

Si bien su muerte ha sido declarada un suicidio por los funcionarios, muchos de los que han donado a la página de GoFundMe han alentado a la familia a buscar justicia y obtener más respuestas.

Piden una investigación en Change.org con la etiqueta #JusticeforRobertFuller

Una página creada en Change.org pide una investigación detallada del aparente suicidio del joven Robert Fuller, y ya tiene más de 28,000 firmas de 35,000 que se pidieron.

Entre ellas la de famosos como Kim Kardashian:

Robert Fuller was found dead June 10, 2020, hanging from a tree outside City Hall Palmdale. Sign this petition to demand for a thorough and proper investigation #JusticeforRobertFuller https://t.co/czUqCrmE8m — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 12, 2020

So you’re telling me there’s no footage at City Hall, near the fire station, a church, The Palmdale Chamber of Commerce, surrounded by small businesses, AT Ponctilan Square diagonal from a 7-11 in front of the largest American flag in town? #JusticeForRobertFuller #Palmdale pic.twitter.com/jVRwumjutT — Nicole Dome (@emodelocin) June 12, 2020

I cant believe what I’m reading. A Black man’s body was found hanging from a tree in Palmdale and it’s a “suspected suicide” ? During such a heightened time with the BLM movement — they say “suspected suicide” so quickly?! It doesn’t add up. #JusticeforRobertFuller pic.twitter.com/ti5pu1Sbvi — Grecia S. Lopez (@greciaslopez_) June 12, 2020