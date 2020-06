En video, Dulce María revela los primeros detalles de su embarazo

La ex RBD reapareció en su cuenta de Instagram para hablar por primera vez de su embarazo

El pasado lunes 8 de junio, Dulce María sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que se encuentra a la espera de su primer hijo junto a su esposo, Paco Álvarez: “¡Sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestr@ bebé” es parte del comunicado que compartió la estrella de televisión.

Luego de anunciar que se convertirá en mamá por primera vez, la ex RBD reapareció en su cuenta de Instagram para hablar por primera vez de su embarazo.

Por medio de una serie de videos publicados recientemente en fue como compartió algunos detalles de la llegada de su bebé y también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que le han hecho llegar fanáticos de todo el mundo.

“Primero que nada, quería agradecerles por todo su amor por todas sus muestras de cariño y felicitaciones y de tanto amor que nos mandaron a Paco y a mí y obviamente a bebé que está en mi panza creciendo“, expresó.

A través de las diapositivas en las que la actriz apareció bajo un filtro de estrellas, informó que su cuerpo aún no ha manifestado ningún cambio visible: “Todavía no se nota, o sea si estoy más gordita un poquito más de la panza, pero no se nota que les pueda enseñar, la verdad todavía no, es pronto“, se le escucha decir en los clips que han sido retomados por varios perfiles de fans dentro de la misma red social.

Antes de terminar con el tema, pidió a sus fanáticos seguir haciendo oraciones para que su embarazo finalice sin complicación alguna.