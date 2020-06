Las dos mejores y más ricas cremas de vegetales para fortalecer tus defensas

View this post on Instagram

#MiércolesDeSopas Disfruta de esta deliciosa crema verde con tofu. 😍 #CocinaFácil #crema #sopa #tofu #recetas #recetasfáciles #comida . . . Necesitas: 2 tazas de acelga picada 2 tazas de espinaca cocida 1 calabacita picada 1 taza de chícharos 1/2 cebolla picada 1 papa picada finamente 5 cucharadas de mantequilla 3 tazas de caldo de verduras 1/2 taza de nuez de la India tostada 1 pieza de tofu en rebanadas medianas 1 taza de mezcla de brotes Paso a paso: Sofríe la acelga, espinaca, calabacita, chícharo, cebolla y papa con la mantequilla; cuando la papa esté suave, licua con el caldo o agua hasta obtener una consistencia tersa. Sella el tofu en una plancha caliente con un poco de aceite, sirve la sopa y termina con el tofu, nuez de la India y brotes.