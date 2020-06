WhatsApp permitirá usar la misma cuenta en hasta en 4 dispositivos

Nuevos reportes indican que ahora WhatsApp permitirá a los usuarios usar su propia cuenta hasta en cuatro dispositivos distintos.

El sitio especializado WABetaInfo reveló una imagen que se trata del soporte que permitirá que una sola cuenta se pueda usar en diferentes dispositivos, aunque no se aclara si puede ser entre teléfonos y navegadores Web.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020