El Chapito, hijo del Chapo Guzmán, dice ser el “papá de los pollitos”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), compartió en redes sociales una fotografía acompañada del fragmento de una canción de Los Tucanes de Tijuana.

Fue mediante Instagram en la que aseguran es la cuenta oficial del Chapito, @therealivanguzman, donde compartió la imagen en la que aparece una zona boscosa y la orilla de lo que parece un río, así como una motoneta y parte de otro objeto que no se alcanza a distinguir qué es.

Junto a la imagen compartió la canción El papa de los pollitos de Los Tucanes de Tijuana.

“Mientras viva yo decido. El que se meta se muere. Sino se arregla con migo. Yo no respeto niveles. Menos mi cuerno de chivo

Ya saben que soy el jefe. Y que conmigo no pueden. Mas vale que me respeten. Por que son bravos mis plebes

Con una clave se activa. Eso si pecan de crueles. Ya saben que soy el jefe. Y que no soy tan mansito

Más vale que me respeten. Por que los traigo cortitos. Y les recuerdo que soy. El papa de los pollitos” es parte de la letra de la canción a la que hace referencia el Chapito.

La última vez que el Chapito usó Instagram fue el pasado 31 de mayo donde compartió la fotografía en la que luce más joven, al parecer fue tomada hace ya algunos años y aparece con una sudadera y una gorra color caqui, esta última con una W estampada.

En esa ocasión, la fotografía fue acompañada con la siguiente frase: “Sé paciente y duro, algún día ese dolor será útil para ti”, escribió el hijo del capo.

Esa misma imagen y frase la compartió en Instagram Stories, pero ahí la acompañó de un narcocorrido dedicado a él titulada Iván El Chapito, interpretada por Roberto Tapia.

Con la más reciente publicación, es la ocasión número 34 que Iván Archivaldo, el Chapito, comparte publicaciones mediante Instagram Stories, mientras que en su perfil tiene nueve posteos, ya que solo ha compartido 11 fotos (5 de ellas en una misma publicación), una carta y un video; así como cinco historias destacadas.

