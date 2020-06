Imágenes de un animal cruce de una cebra y un burro, ¡te encantarán

Una cebra dio a luz a un bebé extraño, un animal que tenía una apariencia muy rara que ha soprendido a todo el mundo en redes sociales. Algo lógico, pues la cebra mamá se apareó con un burro.

Así que prepárate porque esto te hará sonreír hoy. La cebra-burro es tan linda, ¡y nos demuestra que en la diversidad está la magia!

La adorable y pequeña criatura fue descubierta en el Parque Nacional Chyulu Hills, en Kenia, junto a una de las cebras del parque.

Cuando los cuidadores de la organización de rescate y rehabilitación de animales Sheldrick Wildlife Trust encontraron al pequeño potro, notaron que tenía rayas. Por un momento pensaron que era una cebra, observaron mejor y se dieron cuenta de la situación.

Las rayas solo cubrían la mitad de su cuerpo, el patrón de dibujo era bastante curioso.

Después de mirar más de cerca, se dieron cuenta de que el hermoso potrillo no era una cebra en absoluto: era un zonkey (por la combinación de palabras en inglés), la descendencia de una cebra y un burro. Un potro de cebra.

“Al trabajar con la vida silvestre, uno aprende a esperar lo inesperado. Incluso la historia más directa puede revelar sus verdaderas tendencias y terminar sorprendiéndonos a todos.

El zonkey combina el cuerpo robusto de su padre burro y las patas rayadas de su madre cebra, lo que lo convierte en una criatura llamativa.

Si bien debería llevar una vida normal, los zonkeys son mulas, lo que significa que no podrá reproducirse con éxito una vez que alcance la madurez“, dijeron los responsables del centro en un comunicado.

La cebra madre, que aún no se ha nombrado, era un animal callejero que salió del Parque Nacional Tsavo East de Kenia y se metió en rebaño de ganado local, donde, a juzgar por los hechos, conectó muy bien.

It's a Zonkey! We've connected the dots…. or is that joined the stripes, as to the origins of this unusual character, born to a female zebra helped last year by our SWT/KWS Tsavo Vet Unit. Get the full story at https://t.co/FHCp1VyCuw pic.twitter.com/zrOww0cSHp

— Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) April 8, 2020