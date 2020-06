Jugador del Chelsea acusado de violación por fin está tranquilo tras ser archivada la denuncia

Hace menos de un mes, el jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi, fue arrestado tras ser denunciado por agresión sexual.

Hoy, la policía británica dijo que archivará el caso y no tomará más medidas sobre la acusación realizada el 17 de mayo pasado. El jugador del Chelsea, de 19 años, fue arrestado e interrogado por haber invitado a una modelo a su departamento durante el confinamiento de coronavirus.

En una publicación de Instagram este sábado, Hudson-Odoi declaró que se había archivado la investigación.

En un comunicado publicado esta tarde, la policía dijo: “Un hombre arrestado el domingo 17 de mayo tras una denuncia de violación ha sido liberado sin más acciones. Por lo tanto, el incidente ya no está siendo investigado por la policía“.

El futbolista fue arrestado en las primeras horas de la mañana después de conocer a una mujer en línea.

