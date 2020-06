Renuncia el equipo entero de SWAT de la policía de una ciudad de Miami en medio de la crisis por George Floyd

Los oficiales del equipo SWAT del Departamento de Policía de Hallandale Beach han informado a su jefe de policía que todo el grupo ha renunciado.

El HPBD SWAT envió un memorando a Sonia Quiñones que anunciaba una renuncia “colectiva” de los 10 miembros.

Si bien citaron muchos problemas para sus renuncias, la gota que colmó el vaso fue cuando los miembros del personal del comando se arrodillaron en solidaridad, dijeron.

“Tener miembros del Personal del Comando que se arrodillan en solidaridad con la vicealcaldesa Sabrina Javellana (quien declaró que quiere que los oficiales sean “despedidos y acusados”), esta falta de apoyo es paralizante”, dijeron en una extensa carta que indicaba también la “angustia y el estrés del clima político actual” hasta estar mínimamente equipado y poco capacitado.

